Sin l'autostrada A3 davant il tunnel Bözberg datiers dad Effingen en l'Argovia hai dà mesemna en damaun in grev accident. Trais persunas creschidas han pers lur vita. Quai ha communitgà la Polizia chantunala da l'Argovia.

In auto da sport saja charrà cun gronda forza en in segund auto ed haja stuschà quel en in camiun. Ils trais passagiers dal segund auto èn morts anc al lieu. L'auto è vegnì demolì totalmain. Il manischunz che ha chaschunà l'accident n'è betg vegnì blessà, el è vegnì arrestà da la polizia.

RTR novitads 11:30