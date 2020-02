Cun 53,5% ha il suveran approvà il project. La participaziun a la votaziun è stada tar 40,2%, ha communitgà la chanzlia statala la dumengia. Prendì il referendum aveva la PPS giuvna. Or da lur vista èn ils custs memia auts ed il niz betg garantì. Plinavant na veglia la vischnanca pertutgada da Wileroltigen gnanc ina tala plazza. La PPS è sa messa cun la parola da NA davos sia partida giuvna.

Las ulteriuras partidas èn s'engaschadas per la plazza. Il lieu dasper l'autostrada Berna-Murten saja ideal. E schi dettia ina pussaivladad uffiziala per pausar, lura vegnia er a dar pli paucas occupaziuns da terren en tras ils pievels viagiants.

Memia paucas plazzas en Sizra

La votaziun è stada d'interess naziunal. En l'entir pajais èn talas plazzas per Jenics, Sinti e Roma ina raritad. En il chantun Berna datti fin uss be in pèr paucas plazzas per viagiants svizzers. Per esters – per il pli Roma – dovria tenor experts en l'entira Svizra radund 10 fin 12 talas plazzas. Segirads a lunga vista èn fin uss be las duas plazzas a Sâles FR ed a Domat en Grischun. Uss vegn vitiers il terz a Wileroltigen.

RTR novitads 16:00