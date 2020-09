Plirs giuvenils èn vegnids blessads ad Abtwil tras in chametg

Tar in culp da chametg durant in gieu da ballape ad Abtwil en il chantun Son Gagl èn 14 giuvenils vegnids blessads. In chametg saja dà en en ina pitga d'ina cazzola e saja silsuenter sa derasà sin la plazza da ballape – ha declerà Hanspeter Krüsi, pledader da la Polizia chantunala.

En consequenza èn plirs giuvenils vegnids tutgads dal current. La Rega ha sgulà in dals giuvenils a l'ospital. Er ils ulteriurs 13 giuvenils èn vegnids manads per ina controlla a l'ospital. Ils giuvenils hajan tuts tranter 15 e 16 onns.

In ulteriur chametg haja tutgà ina chasa. Ils pumpiers sajan stads en acziun per stizzar las flommas. Tar quel chametg èn naginas persunas vegnidas blessadas.