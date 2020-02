Il project per il tunnel Rosengarten na chatta betg avunda sustegn tar la populaziun dal chantun Turitg. Votantas e votants han refusà il project cun bunamain 63% da las vuschs.

La via Rosengarten tras il quartier Wipkingen da Turitg è ina da las vias en Svizra cun il pli bler traffic. Dapli che 56'000 autos curseschan en media mintga di sin quella via. Il project vuleva manar il traffic per part sutterran ed uschia stgaffir plaz per lingias da tram.

Terrada per regenzas da chantun e citad

In NA al tunnel Rosengarten è ina terrada per las regenzas dal chantun e la citad da Turitg. Ellas avevan promovì quest project – la sceptica envers quest project en la citad è dentant stada fitg gronda. Er il parlament sanester-verd da la citad è s'exprimì cunter il project ed er or dal quartier da Wipkingen sez hai dà resistenza: Il tunnel na portia nagina distgargia, anzi quel stgaffischia lieu per dapli traffic.

