Actualmain è il servetsch d'enviern en il chantun da Turitg organisà a moda decentrala dals nov secturs da mantegniment. Durant l’enviern vegnan controlladas mintga notg ils secturs e quels che controllan decidan nua ch'il servetsch d'enviern sto vegnir activ. Cun in sistem digital e central scrodan las giradas da controlla. L'annunzia che la via sto vegnir salada u rumida vegn a moda digitala en la centrala. Quella coordinescha lura las acziuns. Staziuns meteorologicas mesiran l’umiditad, la temperatura e las restanzas da sal sin via.

Las staziuns meteorologicas mesiran tuttas en il medem mument. Quai pussibilitescha in'intervenziun pli exacta e punctuala dal servetsch d'enviern.

Sfidas e plivalur

Las grondas sfidas sajan las differentas premissas, ch'i dettia en il chantun da Turitg. Per part sajan las vias sin 400 meters sur mar, autras sin 1'000. Vitiers vegn il grond dumber d’abitants en il chantun e las autas frequenzas da traffic sin bleras vias. Sch'i naiva, lura saja quai visibel e cler ch'ins stoppia ir a far or la naiv.

Nagin servetsch d'enviern digital per il Grischun Avrir la box Serrar la box En il chantun Grischun è il servetsch d'enviern organisà decentral en differentas regiuns. Persunas fan curs da controlla ed annunzian nua ch'il servetsch d'enviern è necessari. Las premissas en in chantun muntagnard sajan autras ch'en il chantun da Turitg, di Gion Hagmann, il schef dal mantegniment stradal dal chantun. Il svilup en il chantun da Turitg saja vegnì observà cun grond interess, ma era cun auters chantuns dettia in barat regular. La finamira saja da sviluppar vinavant ed optimar il servetsch d'enviern. Ins haja fatg bunas experientschas cun il servetsch d’enviern co el saja organisà actualmain. Avant intgins onns as haja discutà en il Grischun ina schliaziun sumeglianta cun quella da Turitg. Ma or da raschuns da custs e da niz na saja quella betg vegnida realisada. Per il mument na saja ina schliaziun digitala per il chantun Grischun betg en discussiun.

Il pli grond problem saja il glatsch ch'igl possia dar sin las vias, qua sajan las staziuns meteorologicas pli exactas. Per il project digital vegnian installadas 70-100 staziuns meteorologicas tar las vias chantunalas. Quellas rimnan differentas datas, sco per exempel l'umiditad da l'aria u la temperatura e dattan vinavant las datas a la centrala. Là vegn il servetsch d'enviern coordinà. Cun qua che las staziuns meteorologicas mesiran en plirs lieus en il medem mument po il servetsch d'enviern vegnir applitgà pli effizient e punctual.

Il chantun da Turitg investescha 9,2 milliuns francs en il nov sistem digital che duai vegnir mess en funcziun l'enviern 2024/2025. Mintg'onn duai uschia vegnir spargnà in mez milliun francs, 300'000 km dad auto dals curs da controlla e 5'000 uras da lavur che pon vegnir investidas en auters lieus.