Chantun Turitg vul scumandar l'acziun «Lies»

Oz, 14:48

SDA / Sandra Carisch

Persunas che repartan il coran sin via na duain betg pli survegnir lubientscha per stans en zonas da peduns. La direcziun da la polizia cusseglia a tut las vischnancas turitgaisas da refusar dumondas per acziuns cun stans.