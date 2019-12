En il chantun da Vad han nunenconuschents assaglì in transport da daners. Sco quai che la Polizia chantunala ha communitgà, saja l’assagl capità il glindesdi saira curt avant las 20:00 datiers da Daillens. Per disfar fastizs hajan ils nunenconuschents mess en fieu in transporter sco er dus autos. Els sajan anc en fugia.

En il Vad datti dapi mais adina puspè assagls da rapinament sin transports da daners – l'ultima giada ils 23 d'avust a La Sarraz. L’agir dals laders saja adina stà pli u mais tuttina, dentant sajan ils assagls capitads adina da differentas uras dal di.

RR novitads 09:00