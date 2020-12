Il mantegniment da las ovras idraulicas existentas saja periclità, scriva la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins. I dovria uss ina garanzia da ristg per pudair investir en las ovras ed uschia cuntanscher las finamiras dal clima per il 2050.

Ils proxims onns giajan a fin la pli gronda part da las concessiuns per las ovras idraulicas, scrivan ils chantuns alpins. Per mantegnair las concessiuns dovri investiziuns per renovar las ovras. Cun la situaziun actuala sin il martgà da l'electricitad na ristgia dentant nagin da far questas investiziuns senza segirezza d'amortisaziun e rendita.

