Chantuns crititgeschan «project da taglia 17»

Ils chantuns n’èn betg cuntents cun il project da consultaziun dal Cussegl federal e pretendan ina cumpart pli gronda da la taglia federala.

Il Cussegl federal ha oz lantschà la consultaziun per la nova refurma da la taglia sin interpresas. Sco gia tar il project che ha fatg naufragi questa primavaira duai era il uschè numna «project da taglia 17» dismetter ils privilegis da taglia dals quals las interpresas da l'exteriur profiteschan il mument. Per ch'ellas na bandunian betg la Svizra duain ils chantuns tranter auter sbassar la taglia sin il gudogn.

200 milliuns pli pauc per chantuns

Per cumpensar las entradas pli bassas duain ils chantuns dentant survegnir da la Confederaziun ina cumpart pli gronda da la taglia federala. Auter che tar la revisiun da la taglia sin interpresas trais (USR3), nua che quella cumpart era fixada tar 21,2 pertschient, duai quella ussa vegnir reducida sin 20.5 pertschient. Per ils chantuns munta quai in minus da circa 200 milliuns francs. Per la Conferenza dals directurs da finanzas chantunals (FDK) ina decisiun nunchapibla che pericliteschia l'entir pachet. Als chantuns manchian uschia ils daners per cumpensar las entradas pli bassas.

Stritgà tschains fictivs sin agen chapital

Ulteriurs elements dal «project da taglia 17» èn ina taglia pli auta sin las dividendas, deducziuns sin patentas e perscrutaziun ed in augment dals supplements da famiglia minimals da 30 francs. Stritgà ord il project ha il Cussegl federal dentant la pussaivladad da trair giu in tschains fictiv sin l'agen chapital. Tar la revisiun da la taglia sin interpresas trais era quai in dals gronds puncts dispitaivels.

La consultaziun cuzza trais mais. La primavaira 2018 vul il Departament federal da finanzas preschentar al Cussegl federal in messadi. Ir en vigur po la revisiun uschia il pli baud il 2020.

RR novitads 17:00