Chantuns duajan fixar sez ils pretschs per las premias

Las premias da las cassas da malsauns na duain betg pli esser chaussa da l'Uffizi federal da sanadad e da las cassas da malsauns. Perquai è vegnida lantschada ina iniziativa dal pievel.

Ina iniziativa dal pievel pretenda ch'ina instituziun chantunala duai fixar ed incassar las premias per las cassas da malsauns e quai tenor il model d'ina cassa da gulivaziun. L'impuls per l'iniziativa deriva dals chantuns da la Svizra franzosa ch'èn sa dustads gia il 2014 per gronda part cunter ina cassa unifitgada.

L'iniziativa «assicuranza da malsauns - per la libertad d'organisaziun dals chantuns» ha er chattà sustegn en la Svizra tudestga. Per tut ils assicurads en in chantun u en ina regiun dessi premias unifitgadas.

RR novitads 12:00