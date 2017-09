Chantuns guardan sin la detta a Confederaziun

Ils chantuns da domicil per in deposit sutterran per rument atomar guardan fitg exact sin l'agir da la Confederaziun.

Per ils chantuns da domicil per in deposit sutterran è la procedura d'evaluaziun da la Confederaziun fin ussa stà fair e transparent. Per la proxima etappa pretendan els dentant prescripziuns pli concretas davart la tecnica da construcziun e che las regiuns pertutgadas vegnan integradas a dretg temp. Quai communitgescha la giunta dals chantuns da domicil.

Il mument è en gir la segunda etappa dal plan per deposits sutterrans geologics. Finamira è da sminuir il dumber da domicils pussaivels. En il center per in deposit sutterran per rument nuclear stattan il mument ils lieus Nördlich Lägern (Argovia/Turitg) ensemen cun Giura ost (Argovia) e Turitg Nordost.

