Chantuns muntagnards cunter tschains d’aua pli bass

Ils chantuns da muntogna cumbattan la reducziun dal tschains d'aua. La decisiun dal Cussegl federal na saja ni da giustifitgar politicamain ni cun ils fatgs.

Uschia hai num en la posiziun da la conferenza da las regenzas pertutgadas nua che er il Grischun fa part.

L'emprim stoppian ins reglar da nov il martgà da l'electricitad sfalsifitgà, pir lura possian ins discutar davart in nov model per il tschains d'aua.

Il Cussegl federal vul sbassar il tschains d'aua da 110 sin 80 francs. Quai per ils onns 2020 enfin 2022. Pli tard duai lura dar in model flexibel. Per il Grischun muntass quai mintg'onn 35 milliuns francs damain.

Il cusseglier guvernativ grischun Mario Cavigelli (pcd) discurra en quai connex dad ina gulivaziun da finanzas inversa. Ils territoris da muntogna che n'èn economicamain betg ferms stuessan renunziar sin entradas necessarias e subvenziunassan la fin finala ils concerns d'electricitad en possess dals chantuns da la Bassa.

Enfin la fin d'october è la proposta dal Cussegl federal en consultaziun ed en il decurs da l'onn che vegn sa fatschenta lura il Parlament federal cun il futur dals tschains d'aua. Mario Cavigelli è da buna speranza che la schuppa na vegn betg mangiada uschè chaud sco quai ch'ella vegn cuschinada. Cas cuntrari sajan ils chantuns da muntogna senz’auter pronts da cumbatter per lur dretgs. Quai era cun in referendum.

