Ils iniziants crititgeschan tranter auter che la mesadad dals portgs en Svizra na vesian mai il tschiel avert e passa 80% da las giaglinas na stettian mai sin in prà. Talas situaziuns na sajan betg cumpatibel cun la lescha davart la protecziun d'animals.

L'iniziativa pretenda da proteger la dignitad dals animals, per exempel cun fixar il dumber maximal d'animals en stalla e cun fixar criteris per la tgira dals animals e l'access al liber. Plinavant duai la Confederaziun er fixar regulaziuns per products d'animals e products or d'animals che vegnan duvrads per nutriment. Per realisar l'iniziativa èn previs termins da maximal 25 onns. Davos l'iniziativa stattan 15 organisaziuns.

L'allevatur da portgs d'engratsch, Oliver Hess n'ha betg pli pudì guardar co ils portgs vegnan tegnids. SRF reporter ha accumpagnà la famiglia Hess che ha vulì meglierar la situaziun per ils portgs d'ina fabrica.

