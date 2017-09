Char svià ha bloccà il traffic tranter Turitg e Cuira

Tranter Au ZH e Wädenswil ZH è svià la damaun in char da glera. Blessads n'hai dà nagins, il traject tranter Turitg e Cuira è dentant stà interrut durant pliras uras. Millis pendularis èn stads pertutgads. Il motiv per la sviada n'è anc betg enconuschent.

L'accident è capità curt avant las 6:00 tar la staziun da Wädenswil. In char cun glera ch'era vegnì duvrà per lavurs è siglì cun plirs ischigls ord ils binaris. Fin las 11:00 è il traject stà bloccà. Blers trens èn crudads ora u han stuì vegnir sviads. Blers pendularis èn vegnids memia tard a la lavur.

Daco ch'il char è svià n'è anc betg enconuschent, quai tenor indicaziuns da la SBB. L'accident saja capità gist tar ina stgomia (sviader). Ussa vegn examinà tgi che saja responsabel per l'incap.

Gia il mez da fanadur hai dà en la regiun da Wädenswil ina sviada. Lura era in tren da construcziun collidà cun in exchavatur da binari. In lavurer era vegnì blessà.

