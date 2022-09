En Svizra è la chareschia creschida vinavant durant il fanadur: Quai da 3,4% il zercladur e fanadur sin 3,5 l'avust. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica.

L’index naziunal dals pretschs da consum è s’augmentà per 0,3% cumpareglià cun il mais avant. La raschun per questa chareschia saja d'attribuir a differents facturs, tranter auter als pretschs pli auts per tractaments staziunars en ils opsitals. Creschids èn però er ils pretschs per instituziuns socialas e per tschains d'abitaziuns. Malgrà ch'ils pretschs creschan vinavant è l'inflaziun en Svizra anc adina sin bass nivel en cumparegliaziun internaziunala.

Pli chara è vinavant cunzunt la rauba d’import ch'ha custà durant il mais da rapport 8,6% dapli ch’avant in onn, suenter in augment da 8,4% il fanadur ed 8,5% il zercladur.

Tar ils bains immobigliars ha la chareschia annuala, sco il mais avant, vinavant muntà a mo 1,8%.

Dapli svieuta grazia a la chareschia

Il commerzi en detagl svizzer ha fatg marcantamain dapli svieuta il fanadur. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà è quella creschida per 4,6%. Prest la mesadad da quella va sin il conto dals pretschs ch'èn vegnids augmentads tras l'inflaziun, sco l'Uffizi federal da statistica communitgescha. Cumpareglià cun il mais avant èn ils pretschs creschids per 0,5%. S'augmentads èn er ils pretschs per benzin. Senza ils tancadis fiss la svieuta be creschida per 3,5%.