La chareschia è sa sbassada per 0,3% – ils economs avevan spetgà in augment.

La reducziun da la chareschia sa resulta tenor l'Uffizi federal da statistica da plirs facturs. La chareschia è sa reducida per 0,3% sin total 101,8 puncts. Per l'entir onn sa resulta ina chareschia da 0,9%. Ils economs èn surprais. Els avevan quintà cun in augment da la chareschia annuala sin almain 1,0 fin 1,2%.

Tranter auter han ils viadis pauschals en l'exteriur custà pli pauc e las chombras en hotels. Pli char è percunter vegnì il diesel. Cumpareglià cun il mais avant è la rauba importada (-0,6%) vegnida pli bunmartgada che la rauba indigena (-0,1%).

