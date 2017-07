Charplina tranter Swisscom e UPC cuntinuescha

La Swisscom na po per il mument betg porscher gieus da hockey da la liga naziunala A sin Pay-TV. Tenor communicaziun n'ordinescha la cumissiun da concurrenza (CumCo) naginas mesiras preventivas cunter il purschider da rait da cabel UPC.

La raschun zuppada è ina dispita tranter la Swisscom e la UPC. La UPC aveva acquistà l'onn passà ils dretgs d'emetter gieus da hockey per tschintg onns. Uschia ha ella impedì che la Swisscom emettia gieus da hockey.

La cumissiun ha ussa gì d'intercurrir ina dumonda da la Swisscom per mesiras preventivas. Ma quella ha decidì da betg far quai. La decisiun da la CumCo po vegnir tratga vinavant a la Dretgira administrativa federala. Schebain la Swisscom vegn a far quai, lascha ella anc avert.

Mesiras preventivas avess la cumissiun da concurrenza pudì decider, sch'i fiss da temair che la Swisscom avess da cumbatter consequenzas nunreversiblas suenter la decisiun definitiva. Tenor la cumissiun n'è quai dentant betg il cas.

