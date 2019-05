Dunnas che han stuì passentar in temp en ina chasa da dunnas duain silsuenter survegnir dapli sustegn. Da quest avis èn ils directurs socials dals chantuns ch'èn s'inscuntrads en preschientscha da la cussegliera federala Karin Keller-Sutter.

Legenda: Keystone

I dovria per exempel dapli purschidas d'abitar accumpagnà per dunnas che bandunian la chasa da dunnas. Era la finanziaziun da las chasas da dunnas saja reglada fitg different. Ils directurs socials vulan perquai elavurar recumandaziuns.

