La chasa editura L'Ovra Svizra da Lectura per la Giuventetgna, OSL ha publitgà in cudesch da lur seria «Roter Faden Text» per rumantsch. Ils texts da la seria fil cotschen èn in med d'instrucziun che resumescha il pli impurtant d'ina istorgia en ina lingua simpla. El gida ils uffants da survegnir access ad ina istorgia e gida da chapir cuntegns cumplex.

Il cudeschet «Serafina ha ils onns» scrit da l'autura Doris Lecher è vegnì translatà en puter (L’anniversari da Lisigna) dad Ursina-Blumenthal-Urech, en vallader (L’anniversari da Lisetta) da Dumenic Andry ed en sursilvan (Serafina ha ils onns) da Leo Tuor.

Il cudesch d’uffants raquinta l'istorgia dal stgilat Librat/Severin/Servaz e sia aventuras ed inscunters cun auters animals en viadi per surdar in regal a la lindorna Serafina/Lisetta/Lisigna.