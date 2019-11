Las chasadas en Svizra han gì il 2017 en media entradas da 6'984 francs per mais. Quai mussan las pli novas cifras da l'Uffizi federal da statistica. Radund in terz da las entradas han las chasadas stuì impunder per expensas obligatoricas sco taglia, contribuziuns a l'AVS e la cassa da malsauns.

Dapli che la mesadad da las entradas bruttas èn per abitar, energia ed il temp liber. Per victualias han las chasadas dà ora il 2017 en media, 636 francs per mais u 6,4% da las entradas.

Cifras varieschan ferm tut tenor cumposiziun

Las entradas per chasada dependan tenor ils statistichers ferm da la cumposiziun entaifer la chasada. Pèrs cun uffants han pudì visar ora sur ils onns 2015 fin 2017 ina media da 9'787 francs per mais, fertant che persunas singulas sur 65 onns han gì a disposiziun be 3'417 francs, scriva l'uffizi.

Ord l'archiv – co far in budget?

Sch'in quint arriva da l'isch en u via la posta electronica ed ins n'è betg bun da pajar quel, lura fissi uras da far in budget. Dentant anc meglier fissi da far in gia pli baud, quai metta a cor il cussegliader da debits da la Crusch Cotschna, Placi Degonda:

RR novitads 12:00