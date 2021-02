Tenor ina retschertga che la "Schweiz am Wochenende" ha fatg tar ils chantuns è la prontezza da sa laschar vaccinar è creschida marcantamain en las chasas d'attempads e da tgira. En media èn radund 80% da las persunas en chasas d'attempads gia vaccinadas u prontas da sa laschar vaccinar.

Grischun sur la media

En il Grischun è la prontezza cun 83% sur la media. Il pli aut è la prontezza en ils chantuns Vad, Friburg e Tessin cun passa 90%, il pli bass en ils chantuns Appenzell dadens e Sursilvania cun enturn 50%.

Naginas grondas undas d'infecziuns en chasas d'attempads

Il president dals medis chantunals, Rudolf Hauri, è cuntent cun questas cifras, el haja sperrà che quai saja uschia. El è da l'avis che grondas undas d'infecziuns en las chasas d'attempads sajan prest passadas. Era per Christoph Berger, president da la Cumissiun federala per vaccinaziuns, è quai in term impurtant che muntia ina distgargia per il sectur da sanadad. Passa la mesadad dals morts da corona en Svizra viveva en chasas d'attempads.

Ord l'archiv

Per tuts e tuttas n'èsi anc betg tuttina urgent da decider. Però baud u tard tuts che ston decider, sche virolar cunter corona u betg. Las opiniuns èn divididas, e quai betg mo tar las persunas da ristg che dastgan ussa sa laschar virolar.