En Svizra èn ils imports da chaschiel frestg bunamain sa dublegiads ils ultims diesch onns. Passa 25'000 tonnas chaschiel frestg sajan vegnidas importadas l’onn passà. Quai rapporta la «NZZ am Sonntag». Sulet ils davos dus onns è l'import creschì per 3'500 tonnas e quai senza ch'ins ha producì damain chaschiel en Svizra u ch'il consum per chau è sa midà.

Cunzunt ospitals, cantinas ed ulteriurs restaurants gronds servian savens chaschiel ch’els cumprian bunmartgà da l’exteriur. Ils onns 2016 fin 2018 han cantinas pajà en media 8,90 francs per in kilo mozzarella. La politica da cumpra da la gastronomia ha era effect sin il pretsch. Il pretsch per mozzarella è ils ultims onns sa reducids fin a 37%. Quai tranter auter era pervi ch’il martgà da chaschiel saja vegnì liberalisà.

