Il Cussegl federal vul ch'il dischavantatg da taglia per tscherts pèrs maridads vegn dischmess. La taglia per pèrs che vivan en in concubinat duai vegnir auzada.

Curt e concis:

Per pèrs maridads vegn quintà ora la taglia en in emprim pass sco gia uss ed en in segund pass tenor las directivas da pèrs en concubinat. La summa pli pitschna han els da pajar.

Pèrs cun be ina suletta paja survegnan ina deducziun dad 8'100 francs.

Pèrs en concubinat cun uffants pajan en futur taglia federala tenor la tariffa da basa e betg tenor quella da maridads.

Il tema fatschenta gia dapi onns la politica. Il 2016 ha in'iniziativa da la PCD fatg naufragi. Uss propona il Cussegl federal la medema schliaziun sco gia il 2012.

Il Cussegl federal ha deliberà oz il messadi per stgaffir la basa legala per ina nova imposiziun da taglia per pèrs. Pèrs en concubinat cun uffants stoppian pajar dapli. Cun la nova imposiziun da taglia per pèrs vegnia pajà mintga onn 1,15 milliardas francs pli pauc taglia federala directa, scriva il Cussegl federal al parlament.

La summa pli pitschna vala

Oz vegnia in pèr maridà nua che um e dunna gudognan bain ed in pèr maridà pensiunà cun in mesaun u aut gudogn, disfavurisads en cumparegliaziun cun pèrs en concubinat. Sche la chargia supplementara surpassa 10% è quai tenor il Tribunal federal in tractament inegual. Il Cussegl federal propona perquai da curreger questa tariffa.

En in emprim pass quintan las autoritads or la chargia fiscala dals pèrs maridads cun lur taxaziun communabla. En in segund pass quintan ellas ora quella cun agid da la taxaziun da pèrs en concubinat. Il pèr maridà ha da pajar la summa pli pitschna da quellas duas.

Deducziuns per pèrs cun ina suletta paja

La calculaziun alternativa da la taglia fa pli grondas las differenzas tranter las chargias fiscalas da pèrs cun ina paja e pèrs cun duas pajas. Perquai vul il Cussegl federal introducir ina deducziun dad 8'100 francs per pèrs cun ina suletta paja. Cun questa deducziun pajassan pèrs cun ina paja en futur pli pauca taglia ch'enfin uss.

La deducziun da taglia per conjugals cun duas pajas duai restar tuttina. Er tar ina segunda paja bassa duai quella deducziun esser uschè auta sco tar quella per pèrs cun ina paja. Quai duai impedir ch'ina segunda paja na renda betg (ord vista fiscala). Er mantegnair vul il Cussegl federal la deducziun per maridads. Persunas singulas duain er vinavant avair ina pli auta chargia fiscala.

Betg maridads cun uffants

Pli auta vegniss la taglia per pèrs en in concubinat cun uffants. Lur distgargia surproporziunala saja ina raschun daco che pèrs maridads vegnian dischavantagiads. Perquai duain pèrs betg maridads cun uffants en futur stuair pajar taglia federala tenor la tariffa da basa e betg tenor la tariffa da maridads.

Per che persunas ch'educheschan sulet na vegnian betg en dischavantatg, duain els avair la pussaivladad d'ina deducziun dad 11'500 francs. Per almain 70% da las persunas ch'educheschan sulet na sa mida nagut, perquai ch'els na pajan uschia ni uschia nagina taglia federala, cunquai che lur paja è memia bassa.

«Chasti da concubinat» empè da «chasti da maridaglia»

Il cussegl federal è da l'opiniun ch'il «chasti da concubinat» è giustifitgà. I saja grev da definir sut tge premissas ch'ina relaziun saja fermada uschia ch'ella saja da metter en il dretg fiscal, sin il medem stgalim sco il matrimoni.

Che tscherts pèrs da concubinat vegnian cun quai a stuair pajar dapli saja da tolerar. Quai perquai che la maridaglia e la famiglia haja sco unitad da basa, giuridicamain ina rolla speziala en la societad.

Chasti e bonus

Gia oz vegnian tscherts pèrs en concubinat dischavantagiads. 370'000 pèrs cun ina paja suletta e cun duas pajas profiteschian gia oz d'in bonus da maridaglia. Quels ston pajar pli pauca taglia che pèrs en in concubinat en las medemas relaziuns economicas.

Damai che questa taglia alternativa vala be per la taglia federala, pon ils chantuns vinavant decider sez tge schliaziun ch'els vulan per pèrs maridads.

