Tar 91 milliuns liters latg ha il manaschi inditgà ch'il latg na saja betg vegnì tractà supplementarmain. Quai na consteva dentant betg. Davent dal 2006 ha l'interpresa tractà il latg cun l'uschenumnada bactofugaziun ed incassà daners da la Confederaziun. Per quest tractament na datti però nagin sustegn finanzial. Il tractament da bactofugaziun è in process per la igiena dal latg.

RR novitads 14:00