In’uniun da chatscha che s’engascha per il luf? – Bain quai datti. L’uniun da chatscha ecologica svizra è vegnida fundada l’onn passà e dumbra enturn 50 chatschaders e chatschadras. Ina gronda cumpart da l’uniun è feminina e giuvna. A la testa da l’uniun è il Medelin Gianluca Flepp.

Trais finamiras cardinalas

L’uniun ha definì trais puncts che duajan pussibilitar ina chatscha pli ecologica:

Engaschi per il bainstar da l'animal selvadi per exempel cun trenar la tecnica da sajettar u cun avair in equipament modern. Uschia sa sminueschia la ristga ch’in animal stoppia patir pervia d’in sajet malreussì. Savida scientifica davart la chatscha: Tranter auter duajan tut ils chatschaders e chatschadras esser sin il current davart la reproducziun da spezias u las interacziuns tranter ils animals. Il medem mument duajan tschertas tradiziuns vegnir reponderadas – sco per exempel la chatscha da trofeas. Promover la biodiversitad.

Il commembers e las commembras da l’uniun pretendan in meglier management tar la chatscha. Tenor lur opiniun stoppia la natira e la selvaschina pudair coexister en armonia. La chatscha duaja promover quai. Uschia pretenda Gianluca Flepp da sminuir il dumber da tschiervs, per ch’il guaud selvadi – en spezial plantinas – hajan dapli plaz per sa revegnir. Percunter saja da limitar dad ir a chatscha sin spezias raras sco per exempel sin la giaglina alva.

Era il luf tutga tar l’ecosistem

Per in ecosistem equilibrà saja impurtant che tuts animals che vegnan natiralmain avant en il lieu, hajan il dretg d’exister. Quai valia era per il luf.