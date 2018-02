Svizra - Chatschader en Vallais sajetta per sbagl in luf

En il Vallais ha in chatschader sajettà per sbagl in luf. Suenter ch'il chatschader ha realisà ses sbagl saja el immediat s'annunzià tar la surveglianza da chatscha, quai communitgescha l'Uffizi da chatscha e pestga dal Vallais.