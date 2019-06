Er sch'ellas na fan sezzas betg chauma, vulan las dunnas burgaisas proxim venderdi appellar ad umens e dunnas da s'engaschar per dapli egualitad da las schanzas. Latiers tutgan la medema paja per la medema lavur sco er ina meglra cumpatibilitad da famiglia e lavur.

Tschintg dis avant la segunda chauma naziunala da dunnas s'expriman er las dunnas burgaisas per las pretensiuns da la chauma da dunnas. Tuttina na vulan ellas sezzas betg far chauma proxim venderdi, dentant nizzegiar il di per far attent sin lur finamiras.

Latiers tutgan tranter auter che dunnas ed umens survegnan la medema paja per la medema lavur sco er ina meglra cumpatibilitad dad avair famiglia e lavurar. Las dunnas burgaisas vulan proxim venderdi appellar ad umens e dunnas da s'engaschar per dapli egualitad tranter um e dunna.

Jobsharing sin tut ils stgalims

En sia communicaziun scrivan las dunnas burgaisas, che la cumpart da dunnas en las direcziuns dad interpresas saja anc adina fitg pitschna. Be mintga tschintgavel commember d'in cussegl d'administraziun e mintga dieschavel commember d'ina direcziun saja ina dunna.

Ellas pretendan perquai ch'i duess esser pussaivel da lavurar parzialmain sin tut ils stgalims da carriera. Ultra da quai dovria ina transparenza da las pajas, per uschia insumma far pussaivel plants cunter discriminaziuns da paja. E per interpresas cun pli che 50 collavuraturs duajan vegnir introducidas analisas da las pajas.

Suttascrit questas pretensiuns han dunnas da la PBD, PCD, PLD e Verdliberals en ina communicaziun communabla cun la Lia da las societads svizras da dunnas, Alliance F e l'associaziun Business and Professional Women.

