Passa 100 ustieras ed ustiers han demonstrà a Berna cunter las mesiras da corona che sa midan permanent. Ensemen cun simpatisants han els demonstrà per meglras cundiziuns da basa. Clamà al protest ha il «collectiv chauma da gastro Berna» nua che radund 140 gestiunaders d'ustarias èn s'unids.

Midadas da reglas chaschunan confusiuns

En ina brev averta mussan els in'auta chapientscha fundamentala per las mesiras cunter il virus. Las midadas da reglas permanentas sajan dentant per la gastronomia strusch pli da dumagnar, uschia lur critica. Las autoritads duain serrar las ustarias dal tut ed indemnisar correct u ch'els duaian definir mesiras che fan senn e che lubeschan in lavurar en urden. Ultra da quai duai dar 100% indemnisaziun per lavur reducida per pajas mensilas sut 4'000 francs.

