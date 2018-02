Ord protest cunter ina reducziun da paglia ha ina gruppa d'emploiads da las Naziuns Unidas a Genevra annunzià da far chauma mardi.

Ina reducziun da paglia da 3,5% ed fin zercladur perfin fin 5% na vulan ils emploiads da las naziuns Unidas a Genevra betg acceptar. Protest veglian els far cun ina chauma il mardi. Da far chauma saja l’ultima pussaivladad. Tut ils discurs en chaussa hajan fin uss fatg naufragi. Durant ina mes'ura vegnia ina gruppa dals emploiads a crudar ora.

Quants dals radund 9'500 lavurants da l'ONU che vegnian a sa participar na sappian ins betg, declera il represchentant dal sindicat responsabel Ian Richards.

ONU è sa preparada

La pledadra da l'ONU a Genevra ha scrit a l'AFP per mail che l'acziun dal mardi cuntrafetschia forsa a las obligaziuns dal persunal da l'ONU. Las Naziuns Unidas respectian dentant il dretg da sa radunar e prendan enconuschientscha dal fatg ch'ils collavurants sajan malcuntents. Perquai che la chauma crodia sin in di cun blera lavur, hajan ins elavurà «plans per il cas d'urgenza».

RR novitads 06:00