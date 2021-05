Cun in microscop vegn analisada la structura da substanzas chemicas a l'Institut Paul Scherrer (PSI). Ins emprova da chattar in recept per cherosin sintetic or da metanol. En sasez enconuschan chemicras e chemichers gia dapi onns in process per producir cherosin sintetic, di il coordinatur dal project Peter Jansohn envers radio SRF, dentant na saja quel process betg optimal. Quel dovria memia blera energia e custia memia bler.

Perquai èn perscrutadras e perscrutaders londervi da sviluppar in catalisatur. Quel pussibiliteschia da far ord metanol moleculs da cherosin che possian directamain vegnir duvrads en il motor dals aviuns. Quai saja in grond avantatg, di Peter Jansohn.

Metanol ord aua e CO2

Per ch'ils aviuns pon lura sgular neutral al clima è er la derivanza dal metanol decisiva. Uschenumnà metanol verd po vegnir produci ord aua e CO2. Dentant per far quai dovran ins forza electrica. En il cas ideal pudess ins gudagnar il CO2 ord l’aria e far or da quel il cherosin sintetic. Sche quel vegniss ars pli tard en l’aviun, rivass la medema quantitad da CO2 puspè en l’atmosfera.

L’interess da la branscha d’aviatica saja grond per novas tecnologias di Jansohn. Dentant dovri il mument anc pazienza. Fin ch'i dat il cherosin sintetic va quai anc 5 fin 10 onns. Tiers vegn che la producziun custa. In agid pudess esser la revisiun da la lescha da CO2. Quella prevesa in fonds per il clima che sustegna la perscrutaziun per tecnologias favuraivlas al clima.