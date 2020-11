La Swiss ha fatg durant ils emprims nov mais ina perdita da 414 milliuns francs. Il 2019 aveva la societad aviatica anc fatg in gudogn da 490 milliuns. La Svieuta è sa reducida per 62% sin var 1,5 milliardas francs. Er il dumber da passagiers è sa reducì – durant ils emprims nov mais ha la Swiss transportà 70% damain persunas. Enfin la fin da l’onn vegn la perdita pervi dal coronavirus probabel anc a crescher.

Emprima deficit annual dapi onns

En vista a las cifras da corona che s'augmentan puspè sin l'entir mund e las restricziuns che sajan puspè vegnidas fatgas per viagiar, vegnia la dumonda per sgols a sa sbassar vinavant durant l'ultim quartal. Uschia saja da quintar ch'i dettia fin la fin da l'onn in deficit anc pli grond. L'emprima giada dapi 15 onns serra la Swiss uschia giu l'onn cun cifras cotschnas.

Bajegiar giu radund 1'000 plazzas

La Swiss vul er reducir ils custs da persunal. Per il mument datti in stop d'engaschar nova glieud e models cun lavurar parzial e da desister da la paja, sco era persunas che duain ir anticipadamain en pensiun. Ensemen cun la fluctuaziun normala sappian ins uschia reducir ils proxims onns radund 1'000 plazzas. Ins saja er en discurs cun il sindicat, per chattar anc autras vias.