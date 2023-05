cuntegn

Cifras da l'avrigl - Martgà d'immobiglias è sa calmà

Il martgà d'immobiglias en Svizra è sa calmà in zic l'avrigl. Uschia n'èn ils tschains per abitaziuns sa reducids levet per 0,1%, sco l'index Swiss Real Estate Offer mussa. Las differenzas tranter las regiuns èn però grondas.