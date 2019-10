L'avust è be in dals mais quest onn ch'igl ha dà dapli pernottaziuns. Vis sur tut ils mais enfin l'avust èn il 2019 vegnì registradas cun passa 3,9 milliuns pernottaziuns bunamain 100'000 dapli che durant la medema perioda l'onn avant. Quai munta ad in plus da 2,2%.

Il pli grond plus ha pudì nudar la destinaziun d'Arosa cun prest 22%, quai suandà da Flem Laax Falera e la Surselva cun in plus d'enturn 19%. Il pli grond minus hai dà per las destinaziun da Savognin ed il Signuradi. Qua è il dumber da pernottaziuns ì enavos per var 12%.

Bunamain 60% dals giasts en il Grischun dapi il schaner derivan da la Svizra.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2019)

Er en Svizra èn las pernottaziuns s'augmentadas

La hotellaria svizra ha pudì nudar quest onn dapli pernottaziuns tranter il schaner e l'avust. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant è il dumber creschì per 1,6% sin 27,8 milliuns pernottaziuns. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica. Creschids èn tant ils dumber da las pernottaziuns da giasts da l'exteriur però surtut quels da giasts ingidens.

