Plus 4% – parahotelleria svizra prosperescha

La parahotellaria svizra ha dumbrà il 2018 radund 16,6 milliuns pernottaziuns – quai è in augment da passa 4% cumpareglià cun l’onn avant. Quai resorta da las cifras da l’Uffizi federal da statistica, che ha evaluà las statisticas da las 13 regiuns turisticas da la Svizra.

Las pli bleras pernottaziuns registreschan las abitaziuns da vacanzas gestidas commerzialmain – numnadamain 7,5 milliuns e 2,9% dapli che anc il 2017.

Campadis èn en il trend

Il pli grond plus han nudà ils campadis. Ils meglers giasts sin ils campadis svizzers èn il svizzers sez: Els genereschan radund 2,4 milliuns pernottaziuns dal total da radund 3,6 milliuns pernottaziuns sin campadis en Svizra. Sin plazza duas dals campaders sun ils tudestgs cun be anc radund 460'000 pernottaziuns

Terzblers campadis en Grischun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il Grischun ha cun 42 campadis (CH:401) suenter la regiun da Berna ed il Valais cun mintgamai 59 ils terz blers campadis en Svizra. El ha fatg 353'971 pernottaziuns e cun quai 9,9% da tut las pernottaziuns en Svizra (3'579'715) insumma. Il record tegna il Tessin: El fa 19,5% da tut las pernottaziuns sin campadis, avant la regiun dal Lai da Genevra (13,7%) e da la regiun Berna (12,9%). En media stattan ils giasts 3 dis sin il medem campadi grischun – quai è dapli ch'en la media svizra (2,9%). Totalmain porscha il Grischun 5'309 plazzas (CH:54'264) – 3'669 per passants e 1'640 per fittadins sur onn.

Er albierts da giuventetgna èn trendy tar svizzers

Da las 5,4 milliuns da pernottaziuns en alloschis collectivs sco albierts da giuventetgna van la pli gronda part sin conto dals giasts svizzers – numnadamain 4,4 milliuns. La cifra dals visitaders da l'ester è sa reducida per 5,1% sin 1,1 milliuns.

4 da 5 esters en abitaziuns da vacanzas èn da l'Europa

Auter guarda quai ora tar las pernottaziuns en abitaziuns da vacanzas. Là noteschan ils statistichers da la Confederaziun in plus marcant tar ils giasts da l'ester: Las pernottaziuns tar questa gruppa da giasts èn creschidas per 9% sin 3,2 milliuns. Quai en emprima lingia pervi dals giasts da l'Europa – 4 da 5 giasts èn numnadamain europeans.

Basa da la statistica 2018 L'Uffizi federal da statistica ha eruì sias cifras sin basa da 11'949 abitaziuns da vacanzas,

1'181 alloschis collectivs (sco albierts da giuventetgna),

e 401 campadis

en 13 regiuns turisticas svizras.

RR novitads 12:00