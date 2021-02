Tut en tut devi la fin dal 2020 3,9 milliuns plazzas cumplainas, quai munta ad in minus da 0,4% cumapreglià cun il quartal avant, communitgescha l'Uffizi federal da statistica.

La reducziun saja da constatar en tut ils secturs e quasi tuttas regiuns. L'excepziun è la Svizra orientala nua che l'occupaziun è creschida per 0,8%. Er il dumber da las plazzas libras è sa reducì per 16% cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant. Tut en tut èsi vegnì dumbrà 12'600 plazzas damain ch'il 2019.

Medem quartal, auter ascpect: Economia creschida be levet

L'economia svizra è creschida mo anc levet durant il davos quartal da l'onn passà. La raschun è medemamain la segunda unda da corona.

Il product interiur brut è cumpareglià cun il quartal avant s'augmentà per 0,3%, ha communitgà il Secretariat da stadi per l'economia Seco.

Gronds deficits ha registrà la branscha da servetschs ch'è stada pertutgada direct da las restricziuns pervia da corona.

Sch'ins guarda sin l'entir 2020 lura è il product interiur brut sa reducì pervia da corona uschè ferm sco dapi decennis betg pli.

Tenor emprimas stimaziuns dal Seco è la reducziun tar 2,9% – quai è pli pauc che quai ch'ils experts avevan temì.