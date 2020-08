Las bancas da Raiffeisen han fatg in zic damain gudogn l’emprima mesadad da l’onn 2020. Quel saja sa reducì per passa 2% sin 346 milliuns francs, cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant. Quai ha communitgà la gruppa. Da contribuir saja quest resultat cunzunt a reservas che sajan vegnidas fatgas per dumagnar las consequenzas da la crisa da corona.

Il resultat operativ saja percunter s’augmentà per 15% sin 513 milliuns francs, en congual cun avant in onn. Raiffeisen ha cunzunt vendì dapli ipotecas ed er la facultad dals clients administrada saja s’augmentada.