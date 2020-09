Sco emprima citad svizra ha Berna decidì prescripziuns per finanziar partidas. Cun ina maioritad da passa 88% da las vuschs ha il suveran da la citad da Berna approvà l'uschenumnada fatschenta da transparenza. Uschia èn las partidas represchentadas en il parlament da la citad sco er tuttas candidatas e candidats obligads da mussar danunder ch'els han lur daners.

Tgi che candidescha per il parlament u la regenza da la citad, sto revelar ses budget per il cumbat electoral. Er comités da votaziuns u elecziuns han da far ses duairs. Las infurmaziuns vegnan examinadas da la citad e publitgadas en l'internet. Tar cuntradicziuns poi dar chastis fin a 5'000 francs.

