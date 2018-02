Svizra - Clariant cun dapli gudogn e svieuta

La svieuta dal concern da chemia speziala è s'augmentada per 9% sin 6,4 milliardas francs. Il gudogn net è creschì per 15% sin 302 milliuns francs, quai communitgescha Clariant. La dividenda duai vegnir augmentada per 11% sin 50 raps per aczia.