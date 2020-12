Da nov duain las stailas per hotels, da la federaziun svizra, esser da vesair sin Tripadvisor, la plattafurma per valitar viadis. Quai ha communitgà Hotelleriesuisse. Uschia saja la Svizra l'emprim pajais en Europa nua che las stailas uffizialas vegnan mussadas sin la platafurma. Las datas vegnan integrads direct da la banca da datas dals hotels svizzers in Tripadvisor.

Hotels svizzers han ternor classificaziun da la branscha la pussaivladad da survegnir 1 fin 5 stailas, u da sa laschar classar sco manaschia da Swiss Lodge.

