Il Cussegl federal ha perquai adattà l’ordinaziun correspundenta, scriva il Secretariat da stadi per la migraziun. Sco ils burgais da bunamain tut ils pajais commembers da l’Uniun europeica pon lura era burgais da la Rumenia e da la Bulgaria immigrar en Svizra sch’els chattan ina plazza da lavur. Na lavuran els betg ston els cumprovar ch’els possedan avunda daners per pudair finanziar la vita en Svizra. Uschia datti davent da l’auter mais sulettamain anc per burgais da la Croazia restricziuns.

Avant dus onns ha il Cussegl federal decidì da restrenscher las lubientschas da dimora per persunas da la Bulgaria e da la Rumenia. Pussaivel era quai pervia da la clausula da ventil en il contract bilateral per la libra circulaziun da persunas tranter la Svizra e l’UE.

RR novitads 12:00