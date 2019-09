I duai vinavant dar levgiament da taglia per gas natiral, gas liquid e carburants biogens.

Il Cussegl naziunal è s'exprimì da prolungar las reglas vertentas ed ha gist anc manà ina debatta da princip davart la protecziun dal clima. Dispitaivel era sch'il Cussegl naziunal duaja sa restrenscher d'eliminar ina mancanza en la lescha ch'è da spetgar u sch'el duaja decider ulteriuras mesiras per proteger il clima. A la fin ha il Cussegl naziunal decis da sulet segirar il status quo.

Cunvegna transitorica

Atgnamain gieva per ina debatta per levgiament da taglia per carburants favuraivel a l'ambient che vegnan concedids dapi il fanadur 2008. La promoziun scada la fin da zercladur 2020. La lescha revedida da CO2 va pli probabel memia tard en vigur. Perquai duain ils levgiaments da taglia vegnir prolungads fin che la nova lescha va en vigur, dentant il pli tard fin la fin da december 2021.

Ord l'archiv

RR novitads 20:00