Co turnar en mintgadi? - In urari speculativ

Oz suentermezdi infurmescha il Cussegl federal co la Svizra duai turnar en in mintgadi normal. Che quai duai succeder toc a toc è cler. Quant detaglià ch'il Cussegl federal tradescha ses urari per turnar en il mintgadi usità n'è però betg cler. Qua in urari speculativ.