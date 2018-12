Karin Keller-Sutter engrazia avant l'Assamblea federala per la confidenza e supplitgescha tuts d'accumpagnar ella criticamain. Ella surpiglia quest uffizi cun il pli grond respect per l'incumbensa. Per ademplir quai pretenda ella il dialog sin tut ils nivels.

Ussa vai per eleger la successiun per il cusseglier federal Johann Schneider-Ammann. Qua sa decidi tranter la cussegliera dals chantuns Karin Keller-Sutter ed il cusseglier dals chantuns Hans Wicki. Favurisà cler vegn Karin Keller-Sutter.

Avant da declerar d'acceptar l'elecziun engrazia Viola Amherd a l'Assamblea per la confidenza, ed a la cuntracandidata Heidi Z'graggen (60 vuschs) per la campagna electorala faira. Ella veglia servir a ses stadi, ha declerà Viola Amherd.

8:43

Ussa vegn undrà e prendì cumià da Johann Schneider-Ammann

La presidenta dal Cussegl naziunal undrescha il cusseglier federal Johann Schneider-Ammann. El saja stà in minister d'economia publica fitg engaschà ed in grond promotur da la furmaziun professiunala en Svizra – quai per dar perspectivas a la giuventetgna. In sistem che tiria l'attenziun era dad auters stadis. Era per Schneider-Ammann è l'entira sala stada en pe per applaudir.