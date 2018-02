Curt e concis

Il gudogn dal concern da Swiss Re è sa sminuì da 3,56 milliardas dollars sin 331 milliuns dollars.

Ciclons, huricans, brischaments e terratrembels han custà la reassicuranza 4,7 milliardas dollars.

Tuttina duain ils acziunaris obtegnair dapli daners: la dividenda duai crescher per 15 raps sin 5 francs.

Il 2017 è stà per Swiss Re in dals pli chars onns. Las catastrofas da natira han chaschunà blers donns: Uschia han furià il ciclon Debbie en l'Australia, ils huricans Harvey, Irma e Maria en l'Atlantic, a Mexico ha stremblì la terra ed en California han ils guauds brischà.

Damain gudogn - ma tuttina dapli daners per ils acziunaris

Las catastrofas da natira han custà a la reassicuranza 4,7 milliardas dollars. Il gudogn dal concern è crudà da 3,56 milliardas dollars sin 331 milliuns dollars. Ma tuttina paja la reassicuranza ora dapli daners a ses acziunaris.

Il cussegl d'administraziun vul proponer ina dividenda da 5.00 francs per aczia, per 0.15 francs pli auta che l'onn passà. Ultra da quai quai vul la reassicuranza puspè lantschar in program da cumprar enavos aczias, ed uschia pajar enavos als acziunaris fin ad ina milliarda francs.

RR novitads 08:00