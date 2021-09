In tecnicist da la SBB ha sur mais manipulà tschients da controllas da frains da trens. Quai rapportan las gasettas da Tamedia. En in lavuratori haja el sistematicamain nudà valurs fictivas en in sistem da controlla per accelerar il proceder. Tras quai na sajan frains defects betg vegnids chattads che sajan silsuenter vegnids installads en trens da persunas. Tenor la SBB ha il tecnicist uschia periclità la segirezza dals passagiers massivamain.

Enconuschent è il cas pir vegnì pervi dad ina sentenzia dal Tribunal administrativ federal. Quel è vegnì activ, perquai che l’um è sa dustà cunter sia disditga immediata. Tenor sentenzia è quella dentant stada giustifitgada.

80% da las 95 provas eran manipuladas

Vegnì a la glisch era tut suenter che collegas avevan suspectà e tendì ina trapla ad el. Quant ditg ch'el ha gia manipulà las controllas n'era lura anc betg cler. La dretgira ha numnà tschients controllas. Tar ina prova da controlla il matg 2020 eran 80% da las 95 provas da controllas falladas. Tenor la gasetta ha l'um da 26 onns lavurà dal 2012 fin il 2020 tar la SBB.