Cumpareglià cun ils custs dal 2010 è quai in augment da prest 7%.

Betg mo al Gottard - Star en colonna n'è betg mo in gieu da pazienzia mabain custa era.

La pli gronda part dals custs, radund 2/3, chaschuna il temp da spetga – temp pers durant il qual ins na po betg esser productiv. Per bain in quart èn ils accidents responsabels ch'i dat pervia da las colonnas.

Il rapport numna era pliras mesiras co ins pudess cumbatter quels custs pervi da las colonnas. D'ina vart pudessan ins diriger a moda intelligenta il traffic, per exempel cun reducir il tempo sin las autostradas. Da l'autra vart pudessan temp da lavur e da scola esser pli flexibels. Era la lavur a chasa u meds da communicaziun moderns, sco per exempel conferenzas da video, pudessan reducir il dumber d'autos sin las vias ed uschia er las colonnas.

RR novitads 12:00