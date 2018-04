Comité ha lantschà campagna cunter lescha da gieus per daners

Isolaziun digitala – quai teman las partidas giuvnas da la PLD da la PPS e dals Verdliberals, sche la lescha davart gieus per daners giaja en vigur. La lescha, che blochescha l'access a gieus online ch'èn betg lubids en Svizra, saja numnadamain ina mesirar per proteger la branscha da gieus da daners.

«Tge sch'er autras branschas vegnian cun questa pretensiun? Vegn lura Zalando bloccà per proteger producents da vestgadira? U vegn Netflix bloccà?, dumonda cussegliera naziunala Natalie Rickli.

Innovaziun enstagl da lobbying

Cusseglier naziunal Marcel Dobler ed interprendider dad IT ha crititgà la branscha da casino. Enstagl d'investir en perscrutaziun e svilup investeschia la branscha en lobbying cun la finamira dad isolar la fiera e bajegiar e stgaffir ina atgna fiera protegida.

Dentant dessia er autras vias. Uschia prevesa il comité per exempel sco schliaziun da concessiunar ils casinos online. Uschia vegnian er purschiders da l'exteriur integrads e stoppian sa tegnair vid las reglas e dar giu ina tscherta summa daners. Enstagl da s'isolar pudessan ins uschia damai perfin eliminar la fiera naira. Il Danemarc saja in exempel, nua che quai haja per gronda part funcziunà.

Votaziun Sur da la lescha davart ils gieus per daners - decida il suveran svizzer il zercladur che vegn.

