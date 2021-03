Il Cussegl federal ha clamà ad ina minuta da silenzi per commemorar las unfrendas durant la pandemia da corona. La minuta da silenzi cumenza a las 11:59. Silsuenter duain tut las baselgias laschar tutgar ils zains. La minuta da silenzi na duai dentant betg mo esser in mument da la tristezza. Ella saja er in segn per mussar solidaritad.

Exact oz avant in onn hai dà en Svizra l’emprim mortori en consequenza dal coronavirus. Enfin uss hai dà en Svizra passa 9300 unfrendas.

In onn coronavirus: Tut quai è capità...