Commentari - Per ina Svizra da las minoritads

Il Tessinais è ì cun la plima. Noss chantun vischin ha pia puspè in represchentant en il Cussegl federal a Berna. In di da festa per il Tessin. Ma betg sulet per lez. Era nus en il Grischun dastgain senz'auter esser cuntents e loschs da quell'elecziun.