Cun 335 milliuns francs è il gudogn sa reducì per prest in terz. La reducziun saja da declerar cun la vendita da parts da l'interpresa hai num en la communicaziun.

Gia il schaner aveva il Migros annunzià ina svieuta da record per il 2019. Cun 28,7 milliardas francs ha quella fatg in plus da 0,7% cumpareglià cun l'onn avant.

Creschidas èn las svieutas en il martgà online, en la fatschenta da products precuschinads (convenience) sco er tar la figlia Denner.

Per tadlar curt e concis: